Paolo Del Debbio sostituito, notizia di questi minuti: che succede? (Di giovedì 16 giugno 2022) Pessime notizie dell’ultim’ora per il conduttore Paolo Del Debbio: sostituzione lampo a Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio (fonte youtube)Il giornalista e conduttore toscano Paolo Del Debbio rappresenta uno dei pilastri per il palinsesto di Rete 4: l’appuntamento settimanale con “Dritto e rovescio” è considerato un’abitudine irrinunciabile per milioni di spettatori. Il verace mattatore di Mediaset regge con polso fermo e autorevolezza il suo talk-show in prima serata dal 2019, e affronta puntualmente temi di attualità e approfondimenti sul panorama politico. Il suo parterre ospita in ogni puntata un ricco assortimento di ospiti prestigiosi, spesso inclini a clamorose zuffe verbali in diretta. Paolo Del Debbio non teme il confronto, ed è sempre pronto ... Leggi su specialmag (Di giovedì 16 giugno 2022) Pessime notizie dell’ultim’ora per il conduttoreDel: sostituzione lampo a Dritto e rovescio.Del(fonte youtube)Il giornalista e conduttore toscanoDelrappresenta uno dei pilastri per il palinsesto di Rete 4: l’appuntamento settimanale con “Dritto e rovescio” è considerato un’abitudine irrinunciabile per milioni di spettatori. Il verace mattatore di Mediaset regge con polso fermo e autorevolezza il suo talk-show in prima serata dal 2019, e affronta puntualmente temi di attualità e approfondimenti sul panorama politico. Il suo parterre ospita in ogni puntata un ricco assortimento di ospiti prestigiosi, spesso inclini a clamorose zuffe verbali in diretta.Delnon teme il confronto, ed è sempre pronto ...

Pubblicità

luigidimaio : Con il pres ???? Kenyatta per posa prima pietra di un nuovo Ospedale. Progettazione sarà di GSK Engineering del… - repubblica : La lunga notte del Watergate [di Gianluca Di Feo (coordinamento editoriale), Massimo Basile, Alberto Flores D'Arcai… - arrigoni_paolo : Il via libera di oggi del Parlamento europeo al bando dal 2035 delle auto a combustione interna in nome di una pres… - vsyelania41 : RT @Il_Vitruviano: Ve li ricordate quelli di Exctinction Rebellion, quelli che bloccano le strade per 'sensibilizzare' il governo e i citta… - paolo_capriotti : @4z10n3r34z1on3 @LaStampa Ho letto bene quella merda di articolo ipocrita. Non ti permettere mai più di venirmi a dire una cosa del genere. -