Nothing Phone (1) sarà presto acquistabile in edizione limitata da 100 fortunati (Di giovedì 16 giugno 2022) Nothing Phone (1) sarà presto disponibile all'acquisto in edizione limitata grazie ad una partnership tra Nothing e il rivenditore StockX. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 16 giugno 2022)(1)disponibile all'acquisto ingrazie ad una partnership trae il rivenditore StockX. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Pubblicità

TuttoAndroid : Nothing Phone (1) sarà presto acquistabile in edizione limitata da 100 fortunati - infoitscienza : Nothing rivela il design del phone (1): meccanico e trasparente - infoitscienza : Nothing Phone (1): LED, LED ovunque (VIDEO) - mspiccia : RT @TheGeekerz: Nothing phone (1): -26 giorni, il comunicato ufficiale. - mspiccia : Nothing phone (1): -26 giorni, il comunicato ufficiale. -