"Nessun problema di acqua potabile per la popolazione a Torino" (Di giovedì 16 giugno 2022) AGI - "La situazione è sicuramente critica, non va sottovalutata". Ad affermarlo, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, parlando questa mattina a Rai News dell'emergenza siccità. "Nelle giornate scorse - ha spiegato - il nostro gestore del servizio idrico integrato ha richiesto a circa 80 sindaci della Città metropolitana di Torino di emettere ordinanze sul razionamento dell'acqua potabile per usi non potabili, per l'irrigazione di giardini, per le piscine, per il lavaggio delle auto. È una situazione complessa - ha proseguito - soprattutto nelle aree montane e pedemontane del nostro territorio, perché l'assenza di precipitazioni nevose durante l'inverno e soprattutto la prolungata siccità ha di fatto svuotato le riserve idriche, i serbatoi idrici, che vengono normalmente utilizzati e proprio nell'imminenza della ... Leggi su agi (Di giovedì 16 giugno 2022) AGI - "La situazione è sicuramente critica, non va sottovalutata". Ad affermarlo, il sindaco di, Stefano Lo Russo, parlando questa mattina a Rai News dell'emergenza siccità. "Nelle giornate scorse - ha spiegato - il nostro gestore del servizio idrico integrato ha richiesto a circa 80 sindaci della Città metropolitana didi emettere ordinanze sul razionamento dell'per usi non potabili, per l'irrigazione di giardini, per le piscine, per il lavaggio delle auto. È una situazione complessa - ha proseguito - soprattutto nelle aree montane e pedemontane del nostro territorio, perché l'assenza di precipitazioni nevose durante l'inverno e soprattutto la prolungata siccità ha di fatto svuotato le riserve idriche, i serbatoi idrici, che vengono normalmente utilizzati e proprio nell'imminenza della ...

Pubblicità

Marcozanni86 : Vabbè dai, se continuiamo così non ci sarà nessun problema a chiudere la produzione di motori a combustione nel 203… - MCampomenosi : Da una dipendenza all'altra... Ah ma, nessun problema! Noi abbiamo la stucchevole retorica del fanatismo ultra-eur… - Link4Universe : Lo specchio primario del James Webb è stato colpito da un micro-meteoroide! Nessun problema però, era previsto che… - sulsitodisimone : 'Nessun problema di acqua potabile per la popolazione a Torino' - Efisio31251859 : @fratotolo2 @AlexBazzaro @borghi_claudio Non mi risulta che loro si siano tirati indietro quando c'era da votare le… -