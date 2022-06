Napoli | furto in albergo | cameriera ruba borsa da 2mila euro a una cliente - Cronaca - quotidiano net

Pubblicità

NapoliToday : #Cronaca #Mercato Ruba diverse confezioni di tonno dagli scaffali di un supermercato nel cuore di Napoli: denunciat… - cn1926it : #Maradona, spiacevole sorpresa per la famiglia: spariti gioielli e orologi del Pibe - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Napoli, ruba borsa da 2.000 euro a ospite dell'hotel: denunciata - SkyTG24 : Napoli, ruba borsa da 2.000 euro a ospite dell'hotel: denunciata - LaTorre1905 : Scippa il #Cellulare a minorenne, pluripregiudicato 47enne inseguito dalla folla per ulteriori info clicca qui… -

I carabinieri di Calvizzano, allertati dai colleghi della compagnia diCentro, hanno così raggiunto l'abitazione della donna, 20 anni, che a quel punto non ha potuto che ammettere il. La ...Quando i carabinieri sono arrivati in hotel il direttore ha presentato loro una delle clienti, una 29enne australiana in vacanza in città. Qualcuno le aveva rubato la borsa , un modello Prada da oltre ...Napoli, 16 giugno 2022 - Ladra d'albergo incastrata dalle cuffiette. E' successo a Napoli, dove i carabinieri hanno denunciato una cameriera d'albergo accusata di avere rubato una borsa griffata del v ...All’interno della borsa di Prada della cliente dell’hotel del Lungomare c’erano delle cuffiette wireless: grazie alla geolocalizzazione è stato possibile rintracciare la dipendente, 20 anni, a Calvizz ...