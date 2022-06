MotoGP, Fabio Quartararo: “Da Austin ho capito che non dovevo più lamentarmi, sono pronto a vincere in Germania” (Di giovedì 16 giugno 2022) Siamo alla vigilia del decimo weekend del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul circuito del Sachsenring (Germania) assisteremo a una fine-settimana il cui esito è particolarmente incerto. La pista tedesca ha una conformazione molto particolare: tortuosa e con frenate importanti che richiederanno un ottimo bilanciamento. Non sarà semplice per i piloti trovare la quadra. Con un morale piuttosto alto si presenta il francese Fabio Quartararo. Il centauro della Yamaha, grazie alla vittoria nel GP di Catalogna, ha rafforzato la propria leadership nel campionato: il transalpino guida con 147 punti, 22 in più dello spagnolo Aleix Espargaró (Aprilia) e 53 in più di Enea Bastianini (Ducati Gresini Racing). Decisamente più distanziato il rivale, sulla carta, più qualificato, ovvero Francesco Bagnaia (quinto a -66). Per questo i ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) Siamo alla vigilia del decimo weekend del Mondiale 2022 di. Sul circuito del Sachsenring () assisteremo a una fine-settimana il cui esito è particolarmente incerto. La pista tedesca ha una conformazione molto particolare: tortuosa e con frenate importanti che richiederanno un ottimo bilanciamento. Non sarà semplice per i piloti trovare la quadra. Con un morale piuttosto alto si presenta il francese. Il centauro della Yamaha, grazie alla vittoria nel GP di Catalogna, ha rafforzato la propria leadership nel campionato: il transalpino guida con 147 punti, 22 in più dello spagnolo Aleix Espargaró (Aprilia) e 53 in più di Enea Bastianini (Ducati Gresini Racing). Decisamente più distanziato il rivale, sulla carta, più qualificato, ovvero Francesco Bagnaia (quinto a -66). Per questo i ...

