Pubblicità

Teleclubitalia.it

I fondamentali: Marta Fascina è nata adi Porto Salvo, in Calabria, in una famiglia di cui ... mise molti sul piede di guerra, finché da Forza Italia non chiarirono che erada ...... sono alcuni degli elementi della storia di una trentenne classe 1990 , nativa calabrese di... Alle elezioni del 2018, Fascina viene candidata alle politiche nella postazioneche ... Melito blindata dalle forze dell’ordine: controlli e perquisizioni in città