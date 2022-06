Mafia, colpo alle famiglie di Cosa Nostra catanesi e siracusane: 47 arresti (Di giovedì 16 giugno 2022) Traffico di droga, controllo del tessuto imprenditoriale e infiltrazione nel settore della pubblica amministrazione. Gli affari della famiglia Santapaola-Ercolano di Catania e il clan Nardo di Lentini (Siracusa) sono stati al centro dell’inchiesta Agorà della Dda etnea basata su indagini dei carabinieri del Ros di Catania e del comando provinciale di Siracusa che ha portato all’arresto di 47 persone e alla notifica di un’ordinanza non restrittiva per altri nove indagati. Le infiltrazioni – L’operazione fa il punto sull’attuale situazione delle famiglie di Cosa Nostra tra Catania e Siracusa. Gli arresti sono stati eseguiti da oltre 400 militari a Catania, Ramacca, Vizzini, Caltagirone e San Michele di Ganzaria, e in tre paesi del Siracusano: Lentini, Carlentini e Francofonte. Secondo gli inquirenti i clan erano in grado ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Traffico di droga, controllo del tessuto imprenditoriale e infiltrazione nel settore della pubblica amministrazione. Gli affari della famiglia Santapaola-Ercolano di Catania e il clan Nardo di Lentini (Siracusa) sono stati al centro dell’inchiesta Agorà della Dda etnea basata su indagini dei carabinieri del Ros di Catania e del comando provinciale di Siracusa che ha portato all’arresto di 47 persone e alla notifica di un’ordinanza non restrittiva per altri nove indagati. Le infiltrazioni – L’operazione fa il punto sull’attuale situazione delleditra Catania e Siracusa. Glisono stati eseguiti da oltre 400 militari a Catania, Ramacca, Vizzini, Caltagirone e San Michele di Ganzaria, e in tre paesi del Siracusano: Lentini, Carlentini e Francofonte. Secondo gli inquirenti i clan erano in grado ...

