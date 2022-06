LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: la fuga continua ad avere più di sei minuti di vantaggio (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.24 Superato il Monte Ceneri, sia dai fuggitivi sia dal gruppo, ora la corsa si sposta fra discesa e pianura, prima di attaccare per la prima volta Pedrinate. 14.20 Nessuno dei fuggitivi rappresenta un pericolo in classifica generale: il più vicino a Williams, attuale maglia gialla, è Silvan Dillier a più di 13 minuti. 14.17 Media di gara dopo 1h 35?: 46,6 km/h. 14.14 Sono 115 i km al traguardo. 14.10 Il loro vantaggio nei confronti del gruppo è di oltre sei minuti. 14.07 Sono cinque gli uomini in fuga: Silvan Dillier (Alpecin-Fenix), Anthony Turgis (TotalEnergies), Johan Jacobs (Movistar), Alexander Kamp (Trek-Segafredo) e Claudio Imhof (Nazionale Svizzera). 14.03 Si va da Ambrì a Novazzano, per un totale di 190 km. 14.00 ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.24 Superato il Monte Ceneri, sia dai fuggitivi sia dal gruppo, ora la corsa si sposta fra discesa e pianura, prima di attaccare per la prima volta Pedrinate. 14.20 Nessuno dei fuggitivi rappresenta un pericolo in classifica generale: il più vicino a Williams, attuale maglia gialla, è Silvan Dillier a più di 13. 14.17 Media di gara dopo 1h 35?: 46,6 km/h. 14.14 Sono 115 i km al traguardo. 14.10 Il loronei confronti del gruppo è di oltre sei. 14.07 Sono cinque gli uomini in: Silvan Dillier (Alpecin-Fenix), Anthony Turgis (TotalEnergies), Johan Jacobs (Movistar), Alexander Kamp (Trek-Segafredo) e Claudio Imhof (Nazionale). 14.03 Si va da Ambrì a Novazzano, per un totale di 190 km. 14.00 ...

Pubblicità

tuttobiciweb_it : Grégoire e Martinez in fuga al #giroditaliaU23. Tappa scoppiettante, segui il LIVE insieme a noi - ___livia95___ : E’ una delle cantanti più amate dai giovani di tutto il mondo e attualmente è in giro per gli stadi con il suo show… - C_C_Podcast : Amici, stasera sì che ci sarà la live e vi aspettiamo numerosi. 22.45, su #Twitch, per analizzare questa prima part… - ahmericano : il vero live????.#giroditaliaU23 - heyimclaireee : Il modo in cui questa donna nel giro di 24h da Milano post concerto di Kendrick volerà a Napoli per il suo live -