LIVE Camila Giorgi-Davis 1-2, Wta Birmingham 2022 in DIRETTA: azzurra sotto di un break in avvio di primo set (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-KUDLA, 2° MATCH DALLE 12.00 15-15 Ottima ancora la risposta dell’azzurra, che spinge a tutta con il dritto. 15-0 Sul nastro il rovescio di Camila che vanifica una gran risposta. 2-1 break Davis. Con il secondo doppio fallo del game Giorgi cede la battuta in questo avvio di primo set. 0-40 Tre palle break Davis. Che punto dell’americana, che disegna il campo e chiude con una volèe in arretramento. 0-30 Doppio fallo Giorgi, il primo dell’incontro. 0-15 Sul nastro il rovescio di Giorgi in uscita dal servizio. 1-1 Game Daivs. Corto l’approccio di ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-KUDLA, 2° MATCH DALLE 12.00 15-15 Ottima ancora la risposta dell’, che spinge a tutta con il dritto. 15-0 Sul nastro il rovescio diche vanifica una gran risposta. 2-1. Con il secondo doppio fallo del gamecede la battuta in questodiset. 0-40 Tre palle. Che punto dell’americana, che disegna il campo e chiude con una volèe in arretramento. 0-30 Doppio fallo, ildell’incontro. 0-15 Sul nastro il rovescio diin uscita dal servizio. 1-1 Game Daivs. Corto l’approccio di ...

Pubblicità

sportface2016 : Tutto pronto a #Birmingham: in campo Camila #Giorgi per il suo secondo turno, affronta Lauren #Davis. Segui il LIVE… - livetennisit : WTA 500 Berlino e WTA 250 Birmingham: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno. In campo Camila Giorgi (LIVE) - infoitsport : LIVE Camila Giorgi-Davis, Wta Birmingham 2022 in DIRETTA: l'azzurra vuole cambiare il trend contro l'americana - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Davis Wta Birmingham 2022 in DIRETTA: l’azzurra vuole cambiare il trend contro l’americana -… - travellover28 : Camila Cabello - Familia (Official Live Performances) | Vevo -