LIVE Berrettini-Kudla 3-6 6-5, ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: l’americano deve allungare il set (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-DAVIS DALLE 12.00 6-5 PASSANTE DI Berrettini CON IL ROVESCIO 40-0 Prima vincente di Berrettini. 30-0 Servizio esterno dell’italiano. 15-0 Gran prima dell’azzurro. 5-5 Game a zero dell’americano. 40-0 L’azzurro non trova il campo in risposta. 30-0 Servizio e diritto di Kudla. 15-0 Diritto goffo in recupero del romano. 5-4 Berrettini resta avanti: Kudla deve allungare il set. 40-15 Prima esterna dell’azzurro che sembra aver ritrovato solidità al servizio. 30-15 In rete la risposta dell’americano. 15-15 Errore in uscita dal servizio del talento romano. 15-0 Ottima prima di ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CAMILA GIORGI-DAVIS DALLE 12.00 6-5 PASSANTE DICON IL ROVESCIO 40-0 Prima vincente di. 30-0 Servizio esterno dell’italiano. 15-0 Gran prima dell’azzurro. 5-5 Game a zero del. 40-0 L’azzurro non trova il campo in risposta. 30-0 Servizio e diritto di. 15-0 Diritto goffo in recupero del romano. 5-4resta avanti:il set. 40-15 Prima esterna dell’azzurro che sembra aver ritrovato solidità al servizio. 30-15 In rete la risposta del. 15-15 Errore in uscita dal servizio del talento romano. 15-0 Ottima prima di ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Berrettini-Kudla 3-6 2-1 ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: l’azzurro conduce il secondo set - #Berrettini-Kudla… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Kudla 3-6 1-0 ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: l’americano trova il break e vince il primo set -… - persempre_news : @ricryky Due giorni fa, quando è stato scritto l’articolo, Berrettini non aveva ancora -545 punti nella classifica ATP LIVE ?? - MatchPo1ntBets : ?? LIVE Matteo Berrettini -115 2U - SkySport : Berrettini-Kudla all'Atp Queen's, il risultato in diretta live della partita #SkySport #SkyTennis -