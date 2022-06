Pubblicità

Agenzia ANSA

Sono stati condannati all'e in via definitiva dal Tribunale speciale per ilcon sede in Olanda due membri di spicco del movimento armato libanese filo - iraniano Hezbollah, già condannati in appello per l'...... condannati in appello dal Tribunale speciale per il(Tsl) per l'uccisione nel 2005 a Beirut ... ritenendo colpevoli in contumacia e condannando all'gli altri due esponenti del ... Libano: ergastolo ai membri di Hezbollah per omicidio Hariri Sono stati condannati all'ergastolo e in via definitiva dal Tribunale speciale per il Libano con sede in Olanda due membri di spicco del movimento armato libanese filo-iraniano Hezbollah, già condanna ...E' attesa per oggi all'Aja, in Olanda, la sentenza definitiva per due membri del movimento armato libanese filo-iraniano Hezbollah, condannati in appello dal Tribunale speciale per il Libano (Tsl) per ...