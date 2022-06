La giustizia è malata. E i referendum non bastavano (Di giovedì 16 giugno 2022) Siccome i referendum sono andati come peggio non potevano, ecco che la Lega e i renziani pensano di prendersi la rivincita in aula a colpi di emendamenti. Come se il tema fosse di bandierine da piantare. La giustizia del Palazzo - anzi, dei Palazzi perché quello delle toghe è un potere a tutti gli effetti - è distante anni luce dalla giustizia che vorrebbero i cittadini. I quali, negli ultimi decenni, si sono ritrovati a prendere parte a una bagarre dove le loro questioni erano solo minimamente sfiorate. È vero che lo strapotere dei magistrati spazia dalle logiche interne nel Csm a un esercizio di vita e di morte cui pare difficile sottrarsi a fronte di un abuso o un errore delle toghe. Ed è vero che di queste criticità si è parlato a lungo. Ma è altresì vero che mentre il dibattito corre tra una riforma (?) e un'altra, tra un ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 giugno 2022) Siccome isono andati come peggio non potevano, ecco che la Lega e i renziani pensano di prendersi la rivincita in aula a colpi di emendamenti. Come se il tema fosse di bandierine da piantare. Ladel Palazzo - anzi, dei Palazzi perché quello delle toghe è un potere a tutti gli effetti - è distante anni luce dallache vorrebbero i cittadini. I quali, negli ultimi decenni, si sono ritrovati a prendere parte a una bagarre dove le loro questioni erano solo minimamente sfiorate. È vero che lo strapotere dei magistrati spazia dalle logiche interne nel Csm a un esercizio di vita e di morte cui pare difficile sottrarsi a fronte di un abuso o un errore delle toghe. Ed è vero che di queste criticità si è parlato a lungo. Ma è altresì vero che mentre il dibattito corre tra una riforma (?) e un'altra, tra un ...

