Inter: ecco dove può finire Radu (Di giovedì 16 giugno 2022) Il 25enne portiere rumeno Ionut Radu potrebbe lasciare l'Inter in prestito: su di lui ci sono Empoli e Cremonese, che cercano i sostituti... Leggi su calciomercato (Di giovedì 16 giugno 2022) Il 25enne portiere rumeno Ionutpotrebbe lasciare l'in prestito: su di lui ci sono Empoli e Cremonese, che cercano i sostituti...

Rinforzare l'attacco senza vendere Osimhen - Top News Sull'ex Spal ci sarebbero diverse squadre, in primis il neopromosso Monza , ecco perché Giuntoli ... Antonio, invece, appoggia Giuntoli: 'Fa bene a chiedere tanto, se Pinamonti per l'Inter vale 20 ... Calciomercato Inter, Marotta ci è riuscito: Lukaku a un passo Ed ecco l'apertura totale. Calciomercato Inter, le condizioni per Lukaku Teniamo presente che orma davvero sembrerebbe mancare solamente l'annuncio ufficiale. Le parti sono così vicine che è ... Sport Mediaset Inzaghi lo riabbraccia: l'Inter sa come prenderlo Ecco che l'Inter potrebbe approfittare della situazione non semplice propondendo ai biancocelesti il cartellino di Ionut Radu, che piace ad Empoli e Cremonese, in cambio proprio di Lazzari.