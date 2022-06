Inchiesta sulle spese del Maggio: Guardia di Finanza in Palazzo Vecchio (Di giovedì 16 giugno 2022) Va avanti l'Inchiesta sulle spese del Maggio musicale fiorentino. Investigatori della Guardia di Finanza, questa mattina 16 giugno 2022, sono arrivati a Palazzo Vecchio, sede dell'amministrazione comunale fiorentina, per acquisire documenti nell'ambito dell'Inchiesta sulle spese al Maggio musicale, L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 16 giugno 2022) Va avanti l'delmusicale fiorentino. Investigatori delladi, questa mattina 16 giugno 2022, sono arrivati a, sede dell'amministrazione comunale fiorentina, per acquisire documenti nell'ambito dell'almusicale, L'articolo proviene da Firenze Post.

