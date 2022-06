'Il viaggio inutile dei mangia rane, wurstel e spaghetti', l'irrisione di Medvedev (Di giovedì 16 giugno 2022) - La compattezza europea ha ovviamente irritato Mosca che ha criticato la visita a Kiev con le parole di Lavrov: 'Ucraina in Ue? Traditi i suoi principi' e soprattutto dell'ex presidente, che usa ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 16 giugno 2022) - La compattezza europea ha ovviamente irritato Mosca che ha criticato la visita a Kiev con le parole di Lavrov: 'Ucraina in Ue? Traditi i suoi principi' e soprattutto dell'ex presidente, che usa ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Dopo il viaggio in #Ucraina fatto senza passaggi parlamentari, sarebbe auspicabile il Premier #Draghi rendesse edot… - Azzurra54227165 : RT @AlexBazzaro: Dopo il viaggio in #Ucraina fatto senza passaggi parlamentari, sarebbe auspicabile il Premier #Draghi rendesse edotte le C… - MariMario1 : RT @AlexBazzaro: Dopo il viaggio in #Ucraina fatto senza passaggi parlamentari, sarebbe auspicabile il Premier #Draghi rendesse edotte le C… - cristalaltea : RT @AlexBazzaro: Dopo il viaggio in #Ucraina fatto senza passaggi parlamentari, sarebbe auspicabile il Premier #Draghi rendesse edotte le C… - DellaPlebe : RT @AlexBazzaro: Dopo il viaggio in #Ucraina fatto senza passaggi parlamentari, sarebbe auspicabile il Premier #Draghi rendesse edotte le C… -