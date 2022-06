Guendalina Tavassi rivela quale naufrago non merita la finale (Di giovedì 16 giugno 2022) Guendalina Tavassi contro Nick Luciani Ieri è stata ospite di Rosalinda Cannavò a Casa Chi Guendalina Tavassi. Ex naufraga (per ben due volte) e lanciata molti anni fa dal Grande Fratello, Guendalina ha parlato proprio dell’attuale edizione dell’Isola dei famosi. Sì perché, anche se ha lasciato il gioco dopo l’allungamento della durata del reality, continua L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 16 giugno 2022)contro Nick Luciani Ieri è stata ospite di Rosalinda Cannavò a Casa Chi. Ex naufraga (per ben due volte) e lanciata molti anni fa dal Grande Fratello,ha parlato proprio dell’attuale edizione dell’Isola dei famosi. Sì perché, anche se ha lasciato il gioco dopo l’allungamento della durata del reality, continua L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

ElisaDiGiacomo : Guendalina Tavassi punge Estefania: 'Nel gioco è falsa e calcolatrice' - IsaeChia : #Isola 16, Guendalina Tavassi: “Ecco perché Nick Luciani non merita la finale” L’ex naufraga parla anche della pos… - occhio_notizie : Dopo essere stata vittima di un furto in stazione, la naufraga ha raccontato cosa è, in realtà, accaduto. - zazoomblog : Guendalina Tavassi spara a zero contro Estefania poi il “mistero” su Nick - #Guendalina #Tavassi #spara #contro - tuttopuntotv : Guendalina Tavassi spara a zero contro Estefania, poi il “mistero” su Nick #isola #IsoladeiFamosi -