Gigi D’Alessio: «Se nasci a Napoli è difficile affermarti. Ci hanno ghettizzati chiamandoci neomelodici» (Di giovedì 16 giugno 2022) Domani e sabato sera in piazza Plebiscito, a Napoli, si terrà uno spettacolo evento per celebrare i primi 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio. Poi, per il cantante, si apriranno le porte del Teatro di San Carlo. Il Corriere del Mezzogiorno lo intervista. Parla del suo rapporto con Napoli. «Napoli è mammà, ma se nasci qui, affermarsi è difficile. Quando ci hanno chiamato “neomelodici” ci hanno ghettizzato, trasformandoci in una razza a parte. A Roma se gli artisti cantano le canzoni popolari romane non li chiamano neomelodici. Ho faticato per scrollarmi di dosso il peso dei pregiudizi: quando le radio importanti non passavano le mie canzoni o i giornali nazionali e quelli che contano non parlavano di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 giugno 2022) Domani e sabato sera in piazza Plebiscito, a, si terrà uno spettacolo evento per celebrare i primi 30 anni di carriera di. Poi, per il cantante, si apriranno le porte del Teatro di San Carlo. Il Corriere del Mezzogiorno lo intervista. Parla del suo rapporto con. «è mammà, ma sequi, affermarsi è. Quando cichiamato “” cighettizzato, trasformandoci in una razza a parte. A Roma se gli artisti cantano le canzoni popolari romane non li chiamano. Ho faticato per scrollarmi di dosso il peso dei pregiudizi: quando le radio importanti non passavano le mie canzoni o i giornali nazionali e quelli che contano non parlavano di ...

