Fiorentina, idea Sensi per il centrocampo: è in uscita dall’Inter (Di giovedì 16 giugno 2022) Nella finestra di calciomercato si affaccia anche la Viola. Fiorentina sulle tracce di Stefano Sensi che potrebbe lasciare l’Inter Il calciomercato si fa sempre più intrigante. Stavolta le protagoniste sono Fiorentina e Inter, la prima interessata al cartellino di Stefano Sensi. Il giocatore, rientrato dopo i sei mesi di prestito alla Samp, potrebbe nuovamente lasciare Milano visto che non è uno degli impresindibili del progetto di Inzaghi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Nella finestra di calciomercato si affaccia anche la Viola.sulle tracce di Stefanoche potrebbe lasciare l’Inter Il calciomercato si fa sempre più intrigante. Stavolta le protagoniste sonoe Inter, la prima interessata al cartellino di Stefano. Il giocatore, rientrato dopo i sei mesi di prestito alla Samp, potrebbe nuovamente lasciare Milano visto che non è uno degli impresindibili del progetto di Inzaghi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

occhio_notizie : La #Fiorentina pensa a #Sensi per il centrocampo - Fiorentinanews : #Modena, spunta l'idea #Spalluto. Il giovane attaccante della #Fiorentina può continuare il suo percorso di crescit… - infoitsport : Calciomercato Cagliari, idea Cragno per la Fiorentina: profilo che piace - Vincenzo140893 : RT @RaimondoDM: ?? Stefano #Sensi può di nuovo lasciare l'#Inter in prestito questa estate: è un'idea della #Fiorentina, che s'è già informa… - RaimondoDM : ?? Stefano #Sensi può di nuovo lasciare l'#Inter in prestito questa estate: è un'idea della #Fiorentina, che s'è già… -

Fiorentina, idea Sensi per il centrocampo: è in uscita dall'Inter Stavolta le protagoniste sono Fiorentina e Inter, la prima interessata al cartellino di Stefano Sensi. Il giocatore, rientrato dopo i sei mesi di prestito alla Samp, potrebbe nuovamente lasciare ... Il Monza insiste per Pinamonti. Spezia, idea Destro. Samp, obiettivo Gabbia L'attaccante dell'Inter continua a essere al centro degli interessi di diversi club: Monza in pole sulla Fiorentina. Continua Pinamonti al Monza Ilic all'Atalanta Gabbia alla Sampdoria Svanberg al Southampton Ostigard al Napoli Destro allo Spezia Ceesay al Lecce TuttoCalcioNews EMRE MOR, Idea datata di Pradè: stop da Nico-Ikoné La Fiorentina, infatti, ha speso oltre 40 milioni di euro nelle ultime due sessioni di mercato per esterni d'attacco dal piede mancino (Gonzalez prima e Ikoné poi) categoria nella quale rientra anche ... NON SOLO ZURKOWSKI: I TAVOLI TRA FIORENTINA ED EMPOLI Si è acceso il calciomercato in questa metà di giugno che, sulla carta, sarebbe perlopiù destinata, a parte il tentativo di giocare d'anticipo su qualche tavolo, ... Stavolta le protagoniste sonoe Inter, la prima interessata al cartellino di Stefano Sensi. Il giocatore, rientrato dopo i sei mesi di prestito alla Samp, potrebbe nuovamente lasciare ...L'attaccante dell'Inter continua a essere al centro degli interessi di diversi club: Monza in pole sulla. Continua Pinamonti al Monza Ilic all'Atalanta Gabbia alla Sampdoria Svanberg al Southampton Ostigard al Napoli Destro allo Spezia Ceesay al Lecce Calciomercato Fiorentina, idea Sensi dall’Inter La Fiorentina, infatti, ha speso oltre 40 milioni di euro nelle ultime due sessioni di mercato per esterni d'attacco dal piede mancino (Gonzalez prima e Ikoné poi) categoria nella quale rientra anche ...Si è acceso il calciomercato in questa metà di giugno che, sulla carta, sarebbe perlopiù destinata, a parte il tentativo di giocare d'anticipo su qualche tavolo, ...