Federal Reserve | tassi di interesse in rialzo per attenuare l’inflazione

(Di giovedì 16 giugno 2022) “L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia sta causando enormi difficoltà umane ed economiche. L’invasione e gli eventi correlati stanno creando un’ulteriore pressione alsule stanno pesando sull’attività economica globale. Inoltre, è probabile che i blocchi legati al Covid in Cina aggraveranno le interruzioni della catena di approvvigionamento”. Questo il comunicato stampa del Fomc, in relazione a quanto sta accedendo negli States. Infatti è notizia di poche ore fa, la decisione presa dalla banca centrale degli Stati Uniti d’America, la. Per diminuire la forte inflazione, negli USA si è deciso di alzare di 75 punti base all’1,5%-1,75% idisui Fed funds. Essi non sono altro che i fondi di riserva, detenuti dalle banche ...

Pubblicità

ilpost : La Banca centrale americana ha aumentato i tassi di interesse dello 0,75 per cento: è l’aumento maggiore dal 1994 - FundsPeople_it : ??L'inflazione a maggio continua a salire e la Federal Reserve cerca di ripristinare la propria credibilità. Lo fa… - greenpassnews : L'inflazione elevata avrebbe potuto essere evitata se la Federal Reserve avesse agito prima -… - sabinodelia : La Federal Reserve ha alzato i tassi sui #Fed fund di 75 punti base (pb) all’1,5-1,75%, indicando che il ritmo acce… - PRESSTodaySrl : La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse dello 0,75% per cercare di mitigare l'inflazione salita ai massim… -

Abbiamo sia gli strumenti necessari che la determinazione che ci vorrà per ridurre l'inflazione, ha affermato il presidente della Fed, Jerome Powell, mentre laha annunciato il più aggressivo aumento dei tassi di interesse in quasi 30 anni, aumentando il tasso di riferimento di 0,75 punti percentuali."Non stiamo cercando di indurre una ...E ora i rappresentanti della(Fed) prevedono aumenti costanti per il resto dell'anno, forse includendo ancora incrementi di 75 punti. A fine 2022 i tassi potrebbero raggiungere il 3,...La Federal Reserve statunitense annunciato un rialzo dei tassi di interesse da 75 punti base, con cui il riferimento sui fed fund sale a una forchetta dell'1,50-1,75%. Si tratta dell'aumento più ...La Fed ha alzato i tassi di 75 punti, in nome di una strategia aggressiva contro l'inflazione: i mercati stanno reagendo in modo con prudenza, mentre il petrolio è in aumento. Che succede oggi