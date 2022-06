Fed e Bce unite contro un comune nemico: cosa sta accadendo (Di giovedì 16 giugno 2022) Fed e BCE unite nella comune lotta contro un nemico comune ed insidioso, l’inflazione divampata all’indomani della pandemia e diventata una vera e propria emergenza lo scorso inverno. Una piaga coì grande – non dimentichiamo che decurta i salati reali e riduce il potere d’acquisto delle famiglie – da non poter essere ignorata: in USA l’inflazione è volata all’8,6% ai massimi dal 1981, ma anche in Europa è salita su un nuovo record dell’8,1% e in Italia al 6,7% al top dal 1990. Non sorprende che le banche centrali siano tornate all’ordine, perché ormai da troppo tempo l’inflazione ha superato il comune target del 2% e non può più essere definita “temporanea”. E così si è tornati alla linea del rigore, anche a costo di minare la ripresa post-pandemia. La Fed determinata a combattere ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 16 giugno 2022) Fed e BCEnellalottauned insidioso, l’inflazione divampata all’indomani della pandemia e diventata una vera e propria emergenza lo scorso inverno. Una piaga coì grande – non dimentichiamo che decurta i salati reali e riduce il potere d’acquisto delle famiglie – da non poter essere ignorata: in USA l’inflazione è volata all’8,6% ai massimi dal 1981, ma anche in Europa è salita su un nuovo record dell’8,1% e in Italia al 6,7% al top dal 1990. Non sorprende che le banche centrali siano tornate all’ordine, perché ormai da troppo tempo l’inflazione ha superato iltarget del 2% e non può più essere definita “temporanea”. E così si è tornati alla linea del rigore, anche a costo di minare la ripresa post-pandemia. La Fed determinata a combattere ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La Fed alza i tassi di interesse dello 0,75% per la prima volta dal 1994 nel tentativo di fermare la corsa dell'inf… - qui_finanza : Fed e Bce unite contro un comune nemico: cosa sta accadendo - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: La Fed alza i tassi di interesse dello 0,75% per la prima volta dal 1994 nel tentativo di fermare la corsa dell'inflazion… - EraTuttoScritto : RT @icebergfinanza: BCE FED BANCHE CENTRALI... MANICOMIO! - icebergfinanza - mummy53690440 : Tornano le vendite sulle Borse, non bastano le mosse delle banche centrali. Vola il gas @sole24ore -