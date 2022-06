Europa a corto di gas russo: effetto domino dopo i tagli sul Nord Stream (Di giovedì 16 giugno 2022) Mentre l’impatto del calo di forniture si estende a tutto il continente e la Germania si prepara a misure di razionamento. Intanto Mosca alimenta l’allarme e fa volare i prezzi, avvertendo che il gasdotto rischia di fermarsi del tutto Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 16 giugno 2022) Mentre l’impatto del calo di forniture si estende a tutto il continente e la Germania si prepara a misure di razionamento. Intanto Mosca alimenta l’allarme e fa volare i prezzi, avvertendo che il gasdotto rischia di fermarsi del tutto

Pubblicità

ARubino_It : @ramella_f @fattoquotidiano Sono andato corto di caratteri. Aspettiamo (con H C) che in media ci saranno +2.6, se… - mar__bru : Europa a corto di gas russo: effetto domino dopo i tagli sul Nord Stream - Dopo tanto dibattere in EU sul gas russo… - bizcommunityit : Europa a corto di gas russo: effetto domino dopo i tagli sul Nord Stream - VincenzoCaprini : @FedericoRampini La mancanza di leadership in Europa è sotto gli occhi di tutti. Visioni miopi, a corto raggio, non… - VladimirNZXT : RT @sole24ore: Europa a corto di gas russo: effetto domino dopo i tagli sul Nord Stream -