“È morto, non è giusto”. Grave lutto per Pamela Prati: “Avevi ancora tanto da vivere” (Di giovedì 16 giugno 2022) Pamela Prati, lutto in famiglia molto Grave. Ad annunciare la morte di una persona fondamentale del suo nucleo familiare è stata la stessa showgirl, che ha pubblicato una foto dell’uomo che non c’è più e una didascalia straziante. Le sue sono state parole dettate ovviamente dal cuore, andato in frantumi in seguito a questa drammatica notizia. Non riesce proprio a darsi pace l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, apparsa veramente incredula dinanzi a questa dipartita inaspettata. Pamela Prati, lutto in famiglia devastante per la donna. Ma anche Simona Ventura è stata colpita da una brutta notizia solamente alcuni giorni fa, dopo la morte di Don Raimondo Satta. Il parroco dei vip, è morto a 62 anni. Il parroco di Stella Maris, la chiesa di Porto ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 giugno 2022)in famiglia molto. Ad annunciare la morte di una persona fondamentale del suo nucleo familiare è stata la stessa showgirl, che ha pubblicato una foto dell’uomo che non c’è più e una didascalia straziante. Le sue sono state parole dettate ovviamente dal cuore, andato in frantumi in seguito a questa drammatica notizia. Non riesce proprio a darsi pace l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, apparsa veramente incredula dinanzi a questa dipartita inaspettata.in famiglia devastante per la donna. Ma anche Simona Ventura è stata colpita da una brutta notizia solamente alcuni giorni fa, dopo la morte di Don Raimondo Satta. Il parroco dei vip, èa 62 anni. Il parroco di Stella Maris, la chiesa di Porto ...

