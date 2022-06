Draghi, non si vedono ancora margini per la pace (Di giovedì 16 giugno 2022) "Le condizioni che gli ucraini pongono oggi è l'integrità territoriale. E' la premessa per iniziare i negoziati di pace da parte ucraina. Al momento non si vedono margini, ma c'è un atteggiamento che ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) "Le condizioni che gli ucraini pongono oggi è l'integrità territoriale. E' la premessa per iniziare i negoziati dida parte ucraina. Al momento non si, ma c'è un atteggiamento che ...

gparagone : Con Conte e #Draghi il paese si è in due anni ridotto ad avere ministri che 20 metri senza una scorta, per strada,… - gparagone : Per mantenere una #emergenza che non c’è, la si lascia banalmente in mano a chi le ha sbagliate tutte. #mascherine… - Palazzo_Chigi : Conferenza congiunta a #Kiev, Draghi: Vogliamo che si fermino le atrocità e vogliamo la pace. Ma l’#Ucraina deve di… - Sabina99094143 : RT @Giandom84354994: Non c'è bisogno della positività di Speranza per capire che Draghi e tutti gli altri hanno mentito spudoratamente. Han… - ADerespinis : @Patriam20 @Sbrn65 A draghi di Italia e italiani non gliene frega un cazzo -