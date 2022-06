Draghi a Irpin: tutto verrà ricostruito, hanno già iniziato (Di giovedì 16 giugno 2022) "Ricostruiremo tutto, hanno distrutto asili, giardini d'infanzia, tutto verrà ricostruito, hanno già iniziato". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi dopo la visita a Irpin e l'incontro con il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) "Ricostruiremodistrutto asili, giardini d'infanzia,già". Così il presidente del Consiglio Mariodopo la visita ae l'incontro con il ...

