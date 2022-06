Dove vedere le Stanley Cup Finals 2022 di NHL in TV e in streaming (Di giovedì 16 giugno 2022) Nella notte appena trascorsa si è consumato lo spettacolo di gara-1 delle Stanley Cup Finals 2022, la serie finale che assegnerà il titolo di campione NHL di quest’anno. Gli Avalanche hanno battuto i Lightining 4-3 grazie al punto decisivo messo a segno nei tempi supplementari da Andre Burakovsky. Dopo aver chiuso il primo periodo avanti 3-1, la squadra di Colorado si è fatta rimontare nel secondo tempo, con Tampa Bay che ha riportato la sfida in parità grazie agli score di Ondrej Palat e Mikhail Sergachev. Nel terzo periodo nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la giocata vincente, così la sfida si è protratta fino ai tempi supplementari, Dove è stata decisiva la rete di Burakaovski. Gara-2 è in calendario il prossimo 19 giugno, sempre a Colorado, mentre dal 21 giugno la serie si trasferirà a Tampa Bay, ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 16 giugno 2022) Nella notte appena trascorsa si è consumato lo spettacolo di gara-1 delleCup, la serie finale che assegnerà il titolo di campione NHL di quest’anno. Gli Avalanche hanno battuto i Lightining 4-3 grazie al punto decisivo messo a segno nei tempi supplementari da Andre Burakovsky. Dopo aver chiuso il primo periodo avanti 3-1, la squadra di Colorado si è fatta rimontare nel secondo tempo, con Tampa Bay che ha riportato la sfida in parità grazie agli score di Ondrej Palat e Mikhail Sergachev. Nel terzo periodo nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la giocata vincente, così la sfida si è protratta fino ai tempi supplementari,è stata decisiva la rete di Burakaovski. Gara-2 è in calendario il prossimo 19 giugno, sempre a Colorado, mentre dal 21 giugno la serie si trasferirà a Tampa Bay, ...

Pubblicità

jjktheluv : ma dove si può vedere l'esibizione al mnet countdown dei bitti - FL0WERKOOK : raga ma da dove si segue per vedere i tannies???? - aletata13 : Raga scusatemi, ma questa cosa degli show? Non capisco dove andare per vedere o se effettivamente pubblicheranno qualcosa. Qualcuno lo sa? - MARIANN8411 : Qualcuno sa dirmi dove vedere Mnet? ????????????? per favore @italianarmyfam_ @ItalianArmy_fam - _tuttobene_ : No ma domandina, alle 11 i bts dove si possono vedere? -