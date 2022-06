“Che bacio con lui”. Arisa è fidanzata, dubbi spazzati via con una foto: “Se lo tiene stretto” (Di giovedì 16 giugno 2022) Arisa, nuovo fidanzato. bacio in pubblico con lui e ora è tutto finalmente chiaro. La cantante è stata spesso e volentieri al centro dell’attenzione mediatica per le vicende sentimentali e ora è arrivato l’ulteriore colpo di scena, che ha confermato tutto. Ovviamente i fan della donna stanno impazzendo di gioia e speravano di assistere a questo momento. Un vero e proprio colpo di scena inaspettato, che ha stravolto nuovamente il gossip. Si è vociferato tanto di lei e ora è arrivata la prova che fuga ogni dubbio. Arisa, nuovo fidanzato. bacio in pubblico con lui e gossip impazzito. Intanto, nei giorni scorsi, Arisa ha mostrato ai suoi follower una storia Instagram molto interessante. Ha postato alcune parole di una famosa canzone dell’artista Rosalia. Il brano si chiama Como Un G e ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 giugno 2022), nuovo fidanzato.in pubblico con lui e ora è tutto finalmente chiaro. La cantante è stata spesso e volentieri al centro dell’attenzione mediatica per le vicende sentimentali e ora è arrivato l’ulteriore colpo di scena, che ha confermato tutto. Ovviamente i fan della donna stanno impazzendo di gioia e speravano di assistere a questo momento. Un vero e proprio colpo di scena inaspettato, che ha stravolto nuovamente il gossip. Si è vociferato tanto di lei e ora è arrivata la prova che fuga ognio., nuovo fidanzato.in pubblico con lui e gossip impazzito. Intanto, nei giorni scorsi,ha mostrato ai suoi follower una storia Instagram molto interessante. Ha postato alcune parole di una famosa canzone dell’artista Rosalia. Il brano si chiama Como Un G e ...

