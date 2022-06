Albe rivela | “I miei genitori erano contro la partecipazione ad Amici 21”

(Di giovedì 16 giugno 2022) Come hanno reagito iad21 Di recenteè stato tra gli ospiti della puntata di Casa Chi. Nel salotto online condotto da Rosalinda Cannavò e i giornalisti Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri, il cantante di21 ha avuto modo di raccontarsi ere quanto sia stato difficile per i L'articolo proviene da Novella 2000.

Giuseppe Porro

Serenache in estatela aiuterà però non il trasloco: "In questi giorni sono a casa sua a Brescia, poi lui mi raggiungerà a Cerignola. In agosto poi si è proposto di aiutarmi con il ......stronca la finale Amici 21/ "Ho provato disagio" "dimenticato da tutti" Amici 21, chi segue alle spalle di LDA nella classifica Spotify Alle spalle di LDA e Luigi Strangis, poi, siterza ... Amici 21: Albe svela come gestirà la relazione a distanza con Serena A Casa Chi Albe ha rivelato che i suoi genitori inizialmente erano contro la sua partecipazione ad Amici 21. Le parole del cantante ...