Abbonamenti Atalanta 2022-2023, ecco le sottoscrizioni nerazzurre effettuate (Di giovedì 16 giugno 2022) Già dalle prime battute, la Campagna Abbonamenti si sta dimostrando sempre più in crescita, e molti tifosi dell’Atalanta stanno continuando a presentarsi al Gewiss Stadium per effettuare le varie sottoscrizioni. ecco il resoconto stilato dalla società bergamasca tramite il proprio sito. Abbonamenti Atalanta, le quote attuali della campagna “Sono 5.234 gli Abbonamenti alla Serie A 2022-2023 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Atalanta Gomez non cede alle lusinghe dell’Al-Nasr Probabili formazioni Atalanta-Midtjylland, 5^ giornata Champions League L’Atalanta spinge sempre più per Tomiyasu: ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Già dalle prime battute, la Campagnasi sta dimostrando sempre più in crescita, e molti tifosi dell’stanno continuando a presentarsi al Gewiss Stadium per effettuare le varieil resoconto stilato dalla società bergamasca tramite il proprio sito., le quote attuali della campagna “Sono 5.234 glialla Serie AL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Gomez non cede alle lusinghe dell’Al-Nasr Probabili formazioni-Midtjylland, 5^ giornata Champions League L’spinge sempre più per Tomiyasu: ...

Pubblicità

AmoBergamo : #Bergamo Abbonamenti a quota 5.432: sabato finisce la prima fase, poi partirà la vendita per gli ex Ubi - AnsaLombardia : Atalanta: boom abbonamenti, vendute 5.234 tessere in 5 giorni. Domenica scatterà la seconda fase di prelazione |… - discoradioIT : #Atalanta: boom di abbonamenti, vendute 5.234 tessere in 5 giorni. Lo fa sapere la società @Atalanta_BC - Atalantinicom : #Atalanta - 5.234 gli abbonamenti sottoscritt... - zazoomblog : Atalanta pioggia di abbonamenti: 5234 tessere in 5 giorni - #Atalanta #pioggia #abbonamenti: -