West Ham, in arrivo un difensore dalla Ligue 1 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Un rinforzo per la difesa del West Ham: secondo il Daily Mail, questa settimana sosterrà le visite mediche Nayef Aguerd, circa 30 i milioni...

