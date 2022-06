Ultime Notizie – Roma | incendio a Malagrotta – Adnkronos com

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 15 giugno 2022) L’di vaste proporzioni divampato oggi aper cause ancora da accertare dalle autorità, sta purtroppo interessando anche il Tmb2 che tratta 900 tonnellate al giorno di rifiuti. L’Assessora Sabrina Alfonsi è sul posto, anche per verificare di persona l’impatto dell’incidente sul territorio. A tal fine è già stata attivata l’assistenza dell’Arpa per analizzare gli effetti sulla qualità dell’aria. “L’del Tmb non è solo un grave incidente, ma costituisce un danno significativo per il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti a, su cui avrà inevitabili conseguenze immediate – ha dichiarato il Sindaco diRoberto Gualtieri. Siamo già al lavoro per ricollocare quanto prima le quantità trattate dall’impianto danneggiato e indirizzarle su altri impianti di trattamento e ...