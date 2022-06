Ultime Notizie – Napoli | donna uccisa a coltellate dal figlio 17enne

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - Ganbol74 : RT @Gianl1974: ???L'esercito ucraino contrattacca con successo gli invasori nella regione di Kherson - L'analista di Sky News Michael Clark… - Ve10Ve_Ghost : RT @Gianl1974: ???L'esercito ucraino contrattacca con successo gli invasori nella regione di Kherson - L'analista di Sky News Michael Clark… - Startre72377111 : RT @Gianl1974: ???L'esercito ucraino contrattacca con successo gli invasori nella regione di Kherson - L'analista di Sky News Michael Clark… -

Il Sole 24 ORE

Orrore a Napoli. Un ragazzo di appena 17 anni ha ucciso questa sera la madre a coltellate in via Rampe San Giovanni Maggiore, nel centro della città. La donna aveva 61 anni. Secondo le prime ...Orrore a . Un ragazzo di appena 17 anni ha ucciso questa sera la madre a coltellate in via Rampe San Giovanni Maggiore (una traversa di via Mezzocannone) nel centro della città. La donna aveva 61 anni. Ucraina, Gazprom comunica a Eni riduzione del 15% dei flussi. E taglia del 33% da Nord Stream ... Alla presenza di autorità e volontari provenienti da tutta la regione Lazio, è stata inaugurata ad Arnara la sezione di Protezione Civile affidata all’Associazione cittadina “La Rocca”. Si tratta di ...Washington (Usa), 15 giu. (LaPresse) - La Casa Bianca "non può confermare" le notizie di stampa che hanno riferito della cattura di due combattenti ...