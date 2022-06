Ultime Notizie – Cuzzilla, ‘saremo decisivi per cambiamento Paese, serve Ue più equa’ (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Sono convinto che la nostra Confederazione, rinsaldando la coesione tra le diverse organizzazioni che la compongono diventerà decisiva per accelerare il cambiamento necessario al Paese e contribuirà a un’Europa più equa e vicina a cittadini e imprese”. Così con Adnkronos/Labitalia, Stefano Cuzzilla, eletto oggi all’unanimità dall’assemblea nazionale alla guida della Cida, la rappresentanza sindacale per la dirigenza e le alte professionalità di tutti i settori socio produttivi, pubblici e privati, che vanta un network di 10 federazioni e rappresenta circa 1 milione di dirigenti, attraverso i Ccnl sottoscritti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Sono convinto che la nostra Confederazione, rinsaldando la coesione tra le diverse organizzazioni che la compongono diventerà decisiva per accelerare ilnecessario ale contribuirà a un’Europa più equa e vicina a cittadini e imprese”. Così con Adnkronos/Labitalia, Stefano, eletto oggi all’unanimità dall’assemblea nazionale alla guida della Cida, la rappresentanza sindacale per la dirigenza e le alte professionalità di tutti i settori socio produttivi, pubblici e privati, che vanta un network di 10 federazioni e rappresenta circa 1 milione di dirigenti, attraverso i Ccnl sottoscritti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - VesuvioLive : Concerto di Gigi D’Alessio in onda su Rai 1, De Luca: “Mostrerà il grande patrimonio della Campania” - junews24com : Muriel Juve: una squadra europea punta il colombiano. Ultimissime - - cn1926it : #Fedele: “Io terrei #Ospina. Al #Napoli non conviene cedere #Fabian e #Koulibaly” -