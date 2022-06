Ultime Notizie – Covid Speranza, Bassetti: “Con Omicron mascherine servono poco” (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Il Covid ha colpito anche il ministro della Salute Speranza. A dimostrazione che le mascherine con Omicron servono a poco. Chi si contagia negli ultimi tempi sono quelli che la hanno usata in maniera più maniacale e che non la hanno mai abbandonata”. Così su Twitter Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, dopo la notizia della positività a Sars-CoV-2 del ministro Roberto Speranza, operativo ma in isolamento. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Ilha colpito anche il ministro della Salute. A dimostrazione che lecon. Chi si contagia negli ultimi tempi sono quelli che la hanno usata in maniera più maniacale e che non la hanno mai abbandonata”. Così su Twitter Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, dopo la notizia della positività a Sars-CoV-2 del ministro Roberto, operativo ma in isolamento. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

