Tra Belotti e il Torino è addio (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo 7 anni Belotti e il Torino si dicono addio. La decisione è maturata per volontà dell'attaccante granata che ha scelto di non rinnovare il suo contratto in scadenza con i granata per tentare un'altra esperienza altrove. : quale futuro attende il Gallo? A nulla sono serviti i tentativi sia della dirigenza granata che del tecnico Juric di convincerlo a rimanere. Addirittura Belotti avrebbe già comunicato ai compagni di squadra la sua decisione. A questo punto ci si chiede quale sarà la prossima destinazione dell'azzurro. Il suo sogno, nemmeno tanto nascosto, è quello di giocare nel Milan, del quale è sempre stato tifoso. Ma rispetto al 2017, quando questa possibilità stava per diventare concreta, adesso i rossoneri cercano una punta con caratteristiche diverse potendo già contare in rosa su Giroud, Ibrahimovic ...

