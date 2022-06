Totti: “Pellegrini potrebbe essere il prossimo numero 10. Zaniolo? Deve capire l’importanza di indossare questa maglia. Su Dybala…” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Francesco Totti ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Dybala e tanto altro. Ecco quanto dichiarato dall’ex numero 10 della Roma. Pellegrini – “Per me potrebbe anche essere il nuovo 10 della Roma, non credo però la prenderà conoscendolo. È un grande giocatore, l’ho già detto”. Zaniolo – “Tempo fa parlai con lui e gli diedi qualche consiglio. Non so se lo ha recepito o no. L’ultimo pensiero spetta sempre a lui. Se dovesse rimanere a Roma Deve capire l’importanza di questa maglia e onorare i tifosi. Quello che hanno fatto i tifosi quest’anno è qualcosa di diverso. Il rispetto verso i tifosi va sempre al primo posto, ma la scelta spetta a lui. Cosa gli ho consigliato? La mia stessa scelta, che però può ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Francescoha parlato ai microfoni di Sky Sport di Dybala e tanto altro. Ecco quanto dichiarato dall’ex10 della Roma.– “Per meancheil nuovo 10 della Roma, non credo però la prenderà conoscendolo. È un grande giocatore, l’ho già detto”.– “Tempo fa parlai con lui e gli diedi qualche consiglio. Non so se lo ha recepito o no. L’ultimo pensiero spetta sempre a lui. Se dovesse rimanere a Romadie onorare i tifosi. Quello che hanno fatto i tifosi quest’anno è qualcosa di diverso. Il rispetto verso i tifosi va sempre al primo posto, ma la scelta spetta a lui. Cosa gli ho consigliato? La mia stessa scelta, che però può ...

