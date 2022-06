Salernitana, idea Destro per l’attacco: concorrenza a Lecce e Spezia (Di mercoledì 15 giugno 2022) Mattia Destro si svincolerà dal Genoa e il suo futuro sarà sicuramente in Serie A: ci pensano Salernitana, Lecce e Spezia Un’occasione a parametro zero è rappresentata da Mattia Destro. Il suo contratto scadrà il 30 giugno e si libererà a zero dal Genoa. Sul centravanti hanno messo gli occhi diverse squadre. La Salernitana ci sta pensando concretamente anche in caso di addio a Djuric. Attenzione alla concorrenza di Lecce e Spezia, da tempo interessate all’attaccante. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Mattiasi svincolerà dal Genoa e il suo futuro sarà sicuramente in Serie A: ci pensanoUn’occasione a parametro zero è rappresentata da Mattia. Il suo contratto scadrà il 30 giugno e si libererà a zero dal Genoa. Sul centravanti hanno messo gli occhi diverse squadre. Laci sta pensando concretamente anche in caso di addio a Djuric. Attenzione alladi, da tempo interessate all’attaccante. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

