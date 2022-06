Roma, violenza alla borgata Fidene: vanno al bar per le birre, poi botte al titolare per non pagare (Di mercoledì 15 giugno 2022) A Roma nella borgata Fidene due uomini sono entrati in un bar, hanno preso due birre e quando il titolare ha chiesto di pagarle lo hanno picchiato. Come racconta il Messaggero, l’uomo è stato colpito allo zigomo destro ed è caduto per terra. Un cliente si è accorto di quanto stava accadendo e ha chiamato la polizia. alla vista degli agenti i due hanno cercato di scappare. Uno è riuscito a fuggire ma è stato individuato, l’altro è stato bloccato e arrestato. Si tratta di un Romano di 40 anni, con precedenti penali ed ora è accusato di rapina. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza, come ricostruisce il quotidiano, il titolare del bar sebbene ferito ha rifiutato il ricovero. Il racconto del titolare del bar della ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 giugno 2022) Anelladue uomini sono entrati in un bar, hanno preso duee quando ilha chiesto di pagarle lo hanno picchiato. Come racconta il Messaggero, l’uomo è stato colpito allo zigomo destro ed è caduto per terra. Un cliente si è accorto di quanto stava accadendo e ha chiamato la polizia.vista degli agenti i due hanno cercato di scappare. Uno è riuscito a fuggire ma è stato individuato, l’altro è stato bloccato e arrestato. Si tratta di unno di 40 anni, con precedenti penali ed ora è accusato di rapina. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza, come ricostruisce il quotidiano, ildel bar sebbene ferito ha rifiutato il ricovero. Il racconto deldel bar della ...

