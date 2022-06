Platini e Blatter | l' accusa chiede un anno e otto mesi con la condizionale

Pubblicità

La procura svizzera ha chiesto diciotto mesi di reclucione, con sospensione della pena, per Michele Sepp. Gli ex presidenti di Uefa e Fifa sono accusati di frode nei confronti della Federazione internazionale , quando lo svizzero ne era presidente, per aver concesso nel 2011 al ...E' questa la richiesta avanzata dai procuratori svizzeri per l'ex presidente della Uefa Michele l'ex presidente della Fifa Sepp. I due sono accusati di frode nei confronti della ...La procura svizzera ha chiesto diciotto mesi di reclucione, con sospensione della pena, per Michel Platini e Sepp Blatter. Gli ex presidenti di Uefa e Fifa sono accusati di frode nei confronti della ...Per entrambi con il beneficio della condizionale. L’ex presidente Uefa dovrebbe anche pagare un indennizzo di 2,2 milioni di franchi. L'8 luglio la sentenza. I due ex dirigenti calcistici rischiano fi ...