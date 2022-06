Piedi gonfi in gravidanza: le cause, i rimedi e quando preoccuparsi (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il periodo della gravidanza è accompagnato da una serie di fenomeni e condizioni che, inevitabilmente, trimestre dopo trimestre, la rendono particolarmente faticosa e stressante. Tra i disturbi più frequenti, infatti, oltre a quelli della stanchezza, delle voglie, dell’insonnia e del mal di schiena rientra anche quello del gonfiore ai Piedi e alle caviglie. Avere i Piedi gonfi in gravidanza, specialmente con il passare dei mesi, è normale e per molti aspetti fisiologico. Il più delle volte non è una condizione che debba preoccupare in quanto non è un sintomo di un problema di salute, né per la donna né per il bambino. È però indubbiamente una condizione che può diventare estremamente fastidiosa e come tale è importante saperla gestire e alleviare. Piedi ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il periodo dellaè accompagnato da una serie di fenomeni e condizioni che, inevitabilmente, trimestre dopo trimestre, la rendono particolarmente faticosa e stressante. Tra i disturbi più frequenti, infatti, oltre a quelli della stanchezza, delle voglie, dell’insonnia e del mal di schiena rientra anche quello delore aie alle caviglie. Avere iin, specialmente con il passare dei mesi, è normale e per molti aspetti fisiologico. Il più delle volte non è una condizione che debba preoccupare in quanto non è un sintomo di un problema di salute, né per la donna né per il bambino. È però indubbiamente una condizione che può diventare estremamente fastidiosa e come tale è importante saperla gestire e alleviare....

