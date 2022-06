Perché l’Onu non denuncia la repressione degli uiguri (Di mercoledì 15 giugno 2022) La criticata visita in Cina della commissaria delle Nazioni Unite ai diritti umani è solo l’ultimo esempio di quanto negli ultimi anni sia cresciuta l’influenza cinese negli organismi internazionali. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 15 giugno 2022) La criticata visita in Cina della commissaria delle Nazioni Unite ai diritti umani è solo l’ultimo esempio di quanto negli ultimi anni sia cresciuta l’influenza cinese negli organismi internazionali. Leggi

Pubblicità

enniobrilli : RT @OsservaDiritti: ???? In #SudSudan il @wfp deve interrompere gli aiuti umanitari perché non arrivano i fnanziamenti ???? L’Alto commissario… - mamo75r : @Frank196018 @logansette @La_manina__ Mi dai i link all'indagine che stai citando? Perché il rapporto ONU che nega… - SaveMyanmarPeo2 : RT @OsservaDiritti: ???? In #SudSudan il @wfp deve interrompere gli aiuti umanitari perché non arrivano i fnanziamenti ???? L’Alto commissario… - extraterra62 : RT @OsservaDiritti: ???? In #SudSudan il @wfp deve interrompere gli aiuti umanitari perché non arrivano i fnanziamenti ???? L’Alto commissario… - CristinaCmr : RT @diStasioStefano: @TatiUdaci Scott Ritter è un ex-marine degli Stati Uniti e ex-ispettore ONU specializzato in armamenti, è una persona… -

Perché l'Onu non denuncia la repressione degli uiguri A cosa serve un'alta commissaria per i diritti umani dell'Onu se durante la prima visita in Cina in 17 anni non fa e non ... L'ex ... gli accademici criticano Bachelet non solo perché non ha condannato ... "La verità è un'altra". La guerra delle immagini sul vaiolo delle scimmie L'istituto specializzato dell'Onu per la salute ha annunciato che ...scorsi un gruppo di scienziati internazionali ha lanciato l'... Perché l'Oms vuole cambiare il nome al "vaiolo delle scimmie" Il tutto ... Internazionale A cosa serve un'alta commissaria per i diritti umani dell'se durante la prima visita in Cina in 17 anni non fa e non ...'ex ... gli accademici criticano Bachelet non solonon ha condannato ...'istituto specializzato dell'per la salute ha annunciato che ...scorsi un gruppo di scienziati internazionali ha lanciato'...'Oms vuole cambiare il nome al "vaiolo delle scimmie" Il tutto ... Perché l'Onu non denuncia la repressione degli uiguri