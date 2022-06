Nemanja Matic, il braccio destro di Mourinho (Di mercoledì 15 giugno 2022) Serie A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: 14/06/2022 alle 17:53 est Il centrocampista serbo è il giocatore che ha giocato più partite con l’allenatore portoghese dopo Frank Lampard Confermato il suo acquisto per la Roma, Matic è stato anche con Mourinho allo United e al Chelsea Nemanja Matic Y José Mourinho Sono due vecchi amici. Mai un giocatore e un allenatore hanno avuto un legame così speciale come il loro. Uno, un calciatore fedele, affidabile e fisicamente travolgente, l’altro, “The Special One”. Si sono incontrati per la prima volta nel Chelsea in 2013quando Matic è arrivato in Premier da benfica. Si sono incontrati di nuovo a Unito sul 17/18 e cinque anni dopo hanno ripreso i loro percorsi nella ‘Città ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 15 giugno 2022) Serie A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: 14/06/2022 alle 17:53 est Il centrocampista serbo è il giocatore che ha giocato più partite con l’allenatore portoghese dopo Frank Lampard Confermato il suo acquisto per la Roma,è stato anche conallo United e al ChelseaY JoséSono due vecchi amici. Mai un giocatore e un allenatore hanno avuto un legame così speciale come il loro. Uno, un calciatore fedele, affidabile e fisicamente travolgente, l’altro, “The Special One”. Si sono incontrati per la prima volta nel Chelsea in 2013quandoè arrivato in Premier da benfica. Si sono incontrati di nuovo a Unito sul 17/18 e cinque anni dopo hanno ripreso i loro percorsi nella ‘Città ...

