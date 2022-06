Napoli, donna uccisa a coltellate dal figlio 17enne (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Una donna è stata uccisa a coltellate in un’abitazione nel centro storico di Napoli. A uccidere la donna sarebbe stato il figlio di 17 anni. L’omicidio è avvenuto a rampe San Giovanni Maggiore, traversa di via Mezzocannone. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato. All’arrivo degli agenti, il figlio della donna era nell’abitazione. L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una violenta lite tra il ragazzo e la madre. Alle forze dell’ordine sono giunte diverse segnalazioni da parte di vicini di casa, che hanno sentito i due litigare violentemente. All’arrivo dei poliziotti la donna era già morta. La posizione del ragazzo è al vaglio ma, secondo quanto si apprende, ci sarebbero pochi dubbi sulla dinamica di quanto ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Unaè statain un’abitazione nel centro storico di. A uccidere lasarebbe stato ildi 17 anni. L’omicidio è avvenuto a rampe San Giovanni Maggiore, traversa di via Mezzocannone. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato. All’arrivo degli agenti, ildellaera nell’abitazione. L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una violenta lite tra il ragazzo e la madre. Alle forze dell’ordine sono giunte diverse segnalazioni da parte di vicini di casa, che hanno sentito i due litigare violentemente. All’arrivo dei poliziotti laera già morta. La posizione del ragazzo è al vaglio ma, secondo quanto si apprende, ci sarebbero pochi dubbi sulla dinamica di quanto ...

