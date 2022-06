"Mi madre si sta ammazzando". Ma la realtà è un'altra: choc nel centro di Napoli (Di mercoledì 15 giugno 2022) Una lite sfociata in una tragedia. Una ragazzino di 17 anni ha ammazzato sua madre colpendola con violenza con un coltello da cucina. La tragedia si è consumata nel centro storico di Napoli, tra via Mezzocannone e piazza San Domenico Maggiore. Filomena Galeone, medico, è stata uccisa nel suo appartamento. Tutto è accaduto poco prima delle 21. L'autore del gesto omicida è il figlio adottivo, un ragazzo di 17 anni di origine lituana. Sul posto sono arrivati subito una unità del 118 e delle forze dell'ordine. A quanto pare, secondo quanto riporta il Corriere, sarebbe scoppiata una lite nell'appartamento della famiglia, alle Rampe San Giovanni Maggiore, nel corso della quale il ragazzo ha aggredito e poi colpito a coltellate la madre, uccidendola. La donna, psichiatra, lavorava presso la Asl di piazza Nazionale, dov'era ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Una lite sfociata in una tragedia. Una ragazzino di 17 anni ha ammazzato suacolpendola con violenza con un coltello da cucina. La tragedia si è consumata nelstorico di, tra via Mezzocannone e piazza San Domenico Maggiore. Filomena Galeone, medico, è stata uccisa nel suo appartamento. Tutto è accaduto poco prima delle 21. L'autore del gesto omicida è il figlio adottivo, un ragazzo di 17 anni di origine lituana. Sul posto sono arrivati subito una unità del 118 e delle forze dell'ordine. A quanto pare, secondo quanto riporta il Corriere, sarebbe scoppiata una lite nell'appartamento della famiglia, alle Rampe San Giovanni Maggiore, nel corso della quale il ragazzo ha aggredito e poi colpito a coltellate la, uccidendola. La donna, psichiatra, lavorava presso la Asl di piazza Nazionale, dov'era ...

