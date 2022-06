L’Ue ci ripensa su gas metano e nucleare | non è energia pulita Berlato | “Un approccio ideologico”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Parlamento europeo ha bocciato la proposta della Commissione di inserire gas etra le fonti ammesse nella transizione energetica. Ieri, infatti, le commissioni Economia e Ambiente dell’Europarlamento hanno adottato a maggioranza una risoluzione che bocciala proposta della Commissione sulla tassonomia verde, in particolare per quanto riguarda l’inclusione dele del gas nella lista delle attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale. La risoluzione è stata adottata con 76 voti a favore, 62 contrari e 4 astenuti e dovrebbe essere votata nella plenaria del 4-7 luglio. Se la maggioranza assoluta degli eurodeputati, precisamente 353 sconfesserà il testo della Commissione, l’esecutivo Ue dovrà ritirarlo o emendarlo. Un’Europa senza gas e, mentre Cina, India, Russia e Stati Uniti non hanno ...