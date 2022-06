La Route d’Occitanie 2022 | tanti scalatori nel sud della Francia | Viviani sfida Demare in volata

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Domani giovedì 16 giugno prenderà il via la 46a edizione, breve corsa a tappe nella regione meridionalecorridori di rilievo hanno scelto di partecipare a questa corsa nel periodo di avvicinamento all’appuntamento più importante, quello con il Tour de France. Lasarà composta da quattro frazioni con quattro profili altimetrici molto diversi, in modo da offrire opportunità a tutti i partecipanti di diventare protagonisti. Si parte con un percorso mosso, quasi da classica, passando per due arrivi in salita fino ad arrivare ad una probabilenell’ultimo giorno. Tra i grandi protagonisti possiamo annoverare corridori del calibro di Nairo Quintana, Pavel Sivakov e ...

