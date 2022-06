La prof trans e il suicidio annunciato ' Adesso sono finalmente libera' - Cronaca - quotidiano net

(Di mercoledì 15 giugno 2022) di Riccardo Jannello AURONZO DI CADORE (Belluno) Non ha mai scritto la parola, anche se alla fine Luca Bianco, o meglio Cloe, insegnante di fisica,gender, la cui condizione l'aveva ...

fattoquotidiano : L'ex-insegnante transgender si toglie la vita, il ministro D'Inca “Una storia di sofferenza” (Leggi) - bladewarren : RT @AUniversale: Cloe Bianco era una donna trans. Sì, 'era', perché a causa della transfobia si è data alle fiamme. @Corriere decide di r… - paolochiariello : #Juorno #Corpo in un camper, prof trans annunciò il suicidio - juornoit : #Juorno #Corpo in un camper, prof trans annunciò il suicidio - infoitinterno : La prof trans e il suicidio annunciato 'Adesso sono finalmente libera' -

di Riccardo Jannello AURONZO DI CADORE (Belluno) Non ha mai scritto la parola suicidio, anche se alla fine Luca Bianco, o meglio Cloe, insegnante di fisica, transgender, la cui condizione l'aveva ...Cleo Bianco,che si è uccisa dando fuoco al proprio camper: disposto l'esame del Dna La procura della repubblica di Belluno ha disposto ora l 'esame del Dn a per accertare ufficialmente ...L’ex docente di fisica Luca Bianco, diventata Cloe, si è tolta la vita dando fuoco al camper dove viveva. Nel 2015 aveva fatto outing a scuola e l’avevano sospesa. L’addio sul blog: "Buon cibo, vino e ...Il risultato dell’esame sul Dna chiuderà formalmente la storia di Cloe Bianco, ma l’ex professoressa transgender la propria fine, con il fuoco appiccato al camper in cui viveva, l’aveva scritta e prog ...