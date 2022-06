In Spagna sono certi: Rafa Nadal e Xisca presto genitori (Di mercoledì 15 giugno 2022) Due Slam li ha già messi in tasca nonostante infortuni e malanni, ma se la notizia pubblicata dal settimanale spagnolo Hola, sarà confermata, per Rafa il 2022 assumerà un colore ancora più acceso. ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 15 giugno 2022) Due Slam li ha già messi in tasca nonostante infortuni e malanni, ma se la notizia pubblicata dal settimanale spagnolo Hola, sarà confermata, peril 2022 assumerà un colore ancora più acceso. ...

Pubblicità

thebrightside0 : @MarevivoOnlus In Spagna sono stati coinvolti per legge anche i produttori di sigarette nel recupero dei mozziconi… - EMonteys : RT @MariaCo20752796: Sono pienamente d'accordo in tutto ciò che c'è scritto,Il giornalista se così si può definire,deve capire che Can non… - MaxTrif : @GuidoCrosetto @danieleviotti @mariolavia @GiorgiaMeloni Dott. Crosetto, capisco il suo affetto verso la signora M… - Cmarti_10 : @TomSign Ma nn andare al mondiale col girone che aveva è abbastanza vergognoso. X me il problema non sono solo i c… - Eder25160539 : RT @dellacquamarsa: So che ho tante amiche spagnole virtuali qui, che adorano Luca, però devo dirlo. Sono felice che lavori in Italia e che… -