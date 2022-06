In Lombardia zero decessi e anche l’ospedale di Romano diventa Covid free (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nessun morto per Covid nelle ultime 24 ore in Lombardia. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-1) che arrivano a quota 19. Aumentano di 19 unità quelli nei reparti dedicati (493). A fronte di 30.092 tamponi effettuati, sono 4.672 i nuovi positivi nella regione, 259 a Bergamo. A partire da oggi, 15 giugno 2022, l’Asst Bergamo Ovest ha chiuso l’ultimo reparto Covid dell’ospedale di Romano di Lombardia, grazie alla dimissione dell’ultima paziente. La chiusura odierna segue quella del 21 febbraio, dell’ultimo avamposto Covid all’ospedale di Treviglio-Caravaggio. L’Asst è, perciò, Covid free. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 30.092, totale complessivo: 38.135.797 – i nuovi casi positivi: ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nessun morto pernelle ultime 24 ore in. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-1) che arrivano a quota 19. Aumentano di 19 unità quelli nei reparti dedicati (493). A fronte di 30.092 tamponi effettuati, sono 4.672 i nuovi positivi nella regione, 259 a Bergamo. A partire da oggi, 15 giugno 2022, l’Asst Bergamo Ovest ha chiuso l’ultimo repartodeldidi, grazie alla dimissione dell’ultima paziente. La chiusura odierna segue quella del 21 febbraio, dell’ultimo avampostoaldi Treviglio-Caravaggio. L’Asst è, perciò,. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 30.092, totale complessivo: 38.135.797 – i nuovi casi positivi: ...

