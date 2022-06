Pubblicità

leggo.it

Tornando ai due mattatori diieri la puntata diSocial Club, appunto con Luca Barbarossa ed Andrea Perroni, in onda anche su Rai2 al mattino dalle 8:45, ha registrato un ottimo 6,6% di ......di Napoli che sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai1 e in diretta radiofonica su Rai. ... Scheda artista Tour&Amadeus ,, Eros Ramazzotti , Fiorella Mannoia , Fiorello , ... I concerti di Radio2 ora anche in tv su Rai2 Luca Barbarossa e Andrea Perrone fanno breccia anche su Rai2. Il popolare tandem “Social Club” che su Radiodue è già baciato dal successo spiana la strada a un ...Venerdì 17 giugno Gigi D'Alessio celebrerà i suoi 30 anni di carriera con lo spettacolo – 'Uno come te – Trent'anni insieme' - in Piazza del Plebiscito di Napoli che sarà trasmesso in diretta televisi ...