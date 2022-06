I concerti del Conservatorio: Pino Daniele incontra Vivaldi e Rossini (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’incontro tra Pino Daniele e i grandi compositori italiani del passato a San Pietro a Majella: venerdì 17 giugno la rassegna “I concerti del Conservatorio” proporrà un appuntamento ricco di suggestioni. Ospitato nella Sala Scarlatti, il concerto vedrà l’Orchestra d’Archi e Solisti del San Pietro a Majella tracciare un’originale connessione tra musica colta e musica popolare, mettendo a confronto autori classici con autori contemporanei. La prima parte dell’esibizione sarà dunque dedicata ad Antonio Vivaldi e Gioacchino Rossini, la seconda invece sarà scandita dalla esecuzione della composizione “Sinfonia per archi” di Patrizio Marrone e da un’originale tributo a Pino Daniele. Del repertorio del Mascalzone Latino ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’incontro trae i grandi compositori italiani del passato a San Pietro a Majella: venerdì 17 giugno la rassegna “Idel” proporrà un appuntamento ricco di suggestioni. Ospitato nella Sala Scarlatti, il concerto vedrà l’Orchestra d’Archi e Solisti del San Pietro a Majella tracciare un’originale connessione tra musica colta e musica popolare, mettendo a confronto autori classici con autori contemporanei. La prima parte dell’esibizione sarà dunque dedicata ad Antonioe Gioacchino, la seconda invece sarà scandita dalla esecuzione della composizione “Sinfonia per archi” di Patrizio Marrone e da un’originale tributo a. Del repertorio del Mascalzone Latino ...

